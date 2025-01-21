Kudüs Seriyyeleri İran'ı takdir etti

Filistin'deki İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri Sözcüsü Ebu Hamza, Telegram kanalında bugün yaptığı video konuşmasında,

Gazze Şeridi'nde geçen Pazar günü yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına bağlılıklarını bildiren Ebu Hamza, "Önümüzdeki günlerde El Kassam Tugayları ile koordineli olarak şartları taşıyan çok sayıda işgal esirini serbest bırakacağız." dedi.

Ebu Hamza sözlerine şöyle devam etti:

''Savaşımızı Allah'a güvenerek başlattık, evlerimizi, ailelerimizi ve sahip olduğumuz her şeyi terk ettik, çünkü halkımızla birlikte üstlendiğimiz bu görevin zorluklarını biliyorduk. İşgalciyle karşı karşıya geldiğimizde, bir buçuk milyar Müslümanın adına hareket ettik. Şer'i ve ulusal görevimiz, işgale karşı her yolla mücadele etmeyi zorunlu kılıyordu ve Allah'a olan güvenimiz, bizi doğru yolda yönlendirdi.

Savaşın başından beri şiarımız şuydu: Savaş ne kadar uzun sürerse sürsün, biz savaş ehliyiz ey Netanyahu! Çünkü biz bu savaşa eğitimli bir nesil hazırladık ve arkamızda bizimle birlikte direnen kahraman halkımız var. Onlara karşı büyük sorumluluklarımız var.''

"Gerçek Vaat 1 ve 2 operasyonlarıyla Siyonistleri büyük paniğe sokan İran'ı selamlıyorum.'' diyen Ebu Hamza, Lübnan, Irak ve Yemen direnişine teşekkür etti.

Sözcü Ebu Hamza, ''Filistin ve halkının huzura kavuşmadığı sürece, bölgede hiçbir istikrar, barış veya güvenlik yoktur. Ayrıca, Arap, İslam ve Batı dünyasını, işgalciye karşı sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz.'' diye konuştu.