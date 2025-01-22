İran'dan nükleer silahlara sahip ülkelerin silahsızlandırılmasına vurgu

İran'ın Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ali Bahreyni, Salı günü Silahsızlanma Konferansı'nda yaptığı konuşmada, özellikle nükleer silahlar konusunda yaşanan eşsiz silahlanma yarışının devam etmesinden ve bu silahların kullanılacağına dair yapılan tehditlerden endişe duyduğunu belirterek, "Maalesef nükleer silah sahibi ülkeler, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması (NPT) çerçevesinde nükleer silahların silahsızlanması konusunda yükümlülüklerini yerine getirmemiş, hatta nükleer cephaneliklerini yenileme çabalarına girmiştir. Dünyada yaklaşık 3880 aktif nükleer başlık ve toplamda yaklaşık 12.000 nükleer başlık bulunmaktadır. Nükleer silaha sahip ülkeler, özellikle NATO üyesi ülkeler, NPT anlaşmasının zorlayıcı yükümlülüklerini ve gözden geçirme konferanslarında varılan anlaşmaları ihlal ederek, nükleer silahlara olan bağımlılıklarını sürdürmektedirler" dedi.

Bahreyni, nükleer silahların bir nükleer savaş riski ve insanlığın hayati güvenliği için bir tehdit oluşturduğunu belirterek, nükleer silahsızlanmanın uluslararası barış ve güvenliği güçlendirmek için zorunlu olduğunu ifade etti.

Bahreyni, "Nükleer silahlar var olduğu sürece, bu tür silahların kullanılması da devam edecektir. Bu nedenle, nükleer silahsızlanma, uluslararası toplumun silahsızlanma alanındaki ana önceliği olmalıdır ve nükleer silahların ortadan kaldırılmasına yönelik taahhütlere sadık kalınarak, özellikle Silahsızlanma Konferansı'nda küresel bir destek ve fikir birliği sağlanmalıdır" ifadelerinde bulundu.

İran temsilcisi, Ortadoğu'nun nükleer silahlardan ve diğer kitlesel imha silahlarından arındırılmış bir bölge olmasının, İsrail'in yasa dışı nükleer faaliyetleri ve nükleer silah depoları nedeniyle henüz gerçekleştirilemediğini vurgulayarak, “İran, uluslararası toplumu, İsrail'i nükleer olmayan bir üye olarak NPT'ye katılmaya zorlamaya, tüm nükleer silahlarını geri dönülemez biçimde imha etmeye ve tüm nükleer tesislerini ve faaliyetlerini Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın denetimi altına almaya çağırıyor” diye konuştu.