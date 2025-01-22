  1. Siyaset
22 Oca 2025 12:13

Galibaf: İsrail Direniş karşısında topeykun yenilgiye uğradı

Galibaf: İsrail Direniş karşısında topeykun yenilgiye uğradı

İran Meclis Başkanı, İsrail’in hem stratejik hem de taktiksel anlamda Direniş Cephesi karşısında yenilgiye uğradığını vurguladı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf katıldığı bir konferansta, İsrail'in hem stratejik hem de taktiksel anlamda Direniş Cephesi karşısında yenilgiye uğradığını vurguladı.

Galibaf "İsrail tüm yönleriyle Direniş Cephesi karşısında mağlup oldu. Halkın demokrasiye katılımı ve bu katılımın İslami değerlerle bütünleşmesi, direnişi daha da güçlü kılıyor" ifadelerini kullandı.

Kudüs Günü’nün halkın birlikteliğini ve İslami dayanışmayı güçlendirdiğini ifade eden Meclis Başkanı, bu tarihi günün direniş ruhunun canlı tutulmasında kilit bir rol oynadığını dile getirdi.

News ID 1923685

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