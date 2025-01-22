İran, BM İnsan Hakları Konseyi Asya-Pasifik Grubu başkanlığına seçildi

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin en büyük oluşumu olan Asya ve Pasifik Grubu'nun başkanlığına İran seçildi. İran'ın bu görevi 2025 yılı sonuna kadar devam edecek.

Asya ve Pasifik Grubu'nun başkanlığı, Konsey toplantılarında grubun faaliyetlerini koordine etme ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ile ilgili işbirliğini yönlendirme sorumluluklarını içeriyor.

Bu önemli görevi İran'ın Cenevre'deki BM Daimi Temsilcisi Ali Bahreyni üstlenecek. Bahreyni, grubun tüm oturumlarında koordinasyonu sağlama ve üyeler arasındaki uyumu güçlendirme görevlerini yürütecek.

İran’ın geçmişteki başarıları etkili oldu

İran, geçtiğimiz yıl da Asya-Pasifik Grubu'nun Uluslararası Çalışma Örgütü (UÇÖ) ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’ndeki (WIPO) başkanlık görevlerini üstlenmişti. Bu süreçte sergilediği yapıcı yaklaşım ve uzlaşı yaratma çabaları, grubun İnsan Hakları Konseyi'nde de başkanlık için İran’ı seçmesinde etkili oldu.

İran’ın Asya ve Pasifik Grubu başkanlığı bu haftadan itibaren başlamış olup, 2025 yılı sonuna kadar sürecek.