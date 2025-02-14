ABD ve Siyonistlerin sonu Firavun'un sonu gibi olacak

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Ayetullah Seyyid Ahmed Hatemi'nin imamlığında eda edildi.

Cuma Namazı hutbelerinde konuşan Ayetullah Hatemi, hutbelerinin bir bölümünde, Trump’ın son açıklamalarına tepki göstererek, "Dışişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı, bu açıklamalara iyi bir cevap. İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik maksimum baskı uygulama konusu, bugün ve dünle ilgili bir konu değil; 45 yıldır onlar maksimum baskı uyguluyorlar ve şimdiye kadar hiçbir şey başaramadılar, bundan sonra da başaramayacaklar. Bu maksimum baskı, İran halkının maksimum nefretini beraberinde getiriyor" dedi.

Ayetullah Hatemi, “Trump, İran'ı dünyadaki teröristlerin destekçisi ve Hamas'ın destekçisi olarak görürken, Amerikalılar dünyanın en büyük teröristleridir. Onlar, General Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'i şehit ettiler ve 15 ay boyunca Gazze halkının üzerine bomba yağdırdılar. Eğer buna terörizm denilmiyorsa, o zaman terörizm nedir? Hizbullah, terörizme karşı olan ve sizin gibi teröristlerle mücadele eden bir harekettir. Hamas ve Yemen'deki Husiler terörist değillerdir; onlar, sizin yetiştirdiğiniz terörizme karşı mücadele etmektedirler" ifadesini kullandı.

Ayetullah Hatemi, Trump'ın Devrim Muhafızları'nı terörist olarak tanımlamasına da tepki göstererek, şunları söyledi: "Bunlar (Devrim Muhafızları) dinlerini ve topraklarını savunan cesur gençlerdir. Bunlar, sizin yetiştirdiğiniz terörizme karşı mücadele eden savaşçılardır. Firavun da Musa'nın çevresindekilere fesatçılar diyordu ve sizin sonunuz Firavun'un sonu gibi olacak. Sizin de hayaliniz gerçekleşmeyecek.

Trump'ın İran'ı insan hakları ihlalleriyle suçlayan açıklamalarıyla ilgili olarak Ayetullah Hatemi, "Bu çok komik ve siz (ABD) kameraların önünde insanları öldürürken nsan haklarından bahsetmekten utanmıyor musunuz? Siz, 300 yolcusuyla birlikte bir yolcu uçağımızı düşürdünüz ve o askerinize madalya verdiniz," ifadelerinde bulundu.

Ayetullah Hatami, Trump'ın Gazze planıyla ilgili olarak, "Gazze halkını göç ettirmekten bahsediliyor ve Kur'an bunun bir zulüm örneği olduğunu söylüyor. 15 aydır hiçbir şey başaramadınız ve direniş kültürü sizi yine yerle bir edecektir" dedi.