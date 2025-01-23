Ateşkes anlaşması İsrail'e hakarettir, savaşı yeniden başlatmalıyız

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun haberine göre, Siyonist Rejim İç Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze'deki ateşkes anlaşmasını sert bir şekilde eleştirerek, bunun yalnızca bir teslimiyet anlaşması olmadığını, aynı zamanda İsrail'e bir hakaret olduğunu söyledi.

Ben-Gvir, bu anlaşmanın derhal iptal edilmesi ve İsrail'in savaşı yeniden başlatması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, İsrail'in 12. Kanal televizyonu, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, bazı ölen askerlerin ailelerini, tutuklu ailelerini ve stratejik uzmanlarla danışmanları bir araya getirerek, savaşın yeniden başlatılması ve esir değişim anlaşmasının durdurulmasına yönelik bir strateji geliştirme çalışmaları yaptığını bildirdi.

Bu açıklamalar, Gazze’de gerginliği azaltmak amacıyla Katar gibi bazı ülkelerin girişimiyle yapılan ateşkes anlaşmasının, Ben-Gvir, Smotrich ve diğer sağcı İsrailli siyasi liderler tarafından tepkiyle karşılanmasının ardından geldi.