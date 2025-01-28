Hamas heyeti, ateşkes görüşmeleri için Kahire'de toplandı

Hamas Hareketi yaptığı yazılı bir açıklamada, Liderlik Konseyi Başkanı Muhammed Derviş başkanlığındaki bir heyetin Mısırlı yetkililerle, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının uygulanması ve Siyonist rejim ile esir değişimi konusundaki gelişmeleri görüşmek üzere Masır’ın başkenti Kahire’ye gittiğini duyurdu.

Açıklamada, “Hamas Liderlik Konseyi Başkanı Muhammed Derviş başkanlığındaki bir heyet, (dün akşam) Mısır'ın başkenti Kahire'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.” ifadelerine yer verildi.

Hamas’ın açıklamasında, heyetin Mısırlı üst düzey yetkililerle Gazze Şeridi’nde varılan ateşkes anlaşmasının uygulanması ve üç aşamalı esir değişimi konusundaki gelişmeleri ele almasının planlandığı kaydedildi.