Dizi; İran'ın geleneksel sofrasından bir lezzet şöleni

İran'da dizi, geleneksel bir yemek olup, genellikle et, nohut, patates, soğan ve baharatlar ile yapılan bir çeşit yemektir. Dizi, taş bir kapta (veya "dizi tencere" adı verilen bir kapta) pişirilir ve sıklıkla koyun eti kullanılır. Bu yemek, özellikle soğuk kış günlerinde popülerdir. Yanında genellikle ekmekle servis edilir.

Dizi, hem lezzetli hem de besleyici bir yemek olarak, İran'da çok sevilen ve geleneksel olarak evlerde hazırlanan bir yemektir. Yemeğin pişirilme süreci, malzemelerin uzun süre kısık ateşte pişirilmesiyle olur, böylece et ve nohutlar iyice yumuşar. Yemek genellikle sıcak olarak servis edilir ve çeşitli garnitürlerle tüketilebilir.

Kullanılan malzemeler:

Kuzu eti

Nohut (yaklaşık 1 su bardağı)

Patates (2-3 adet, iri doğranmış)

Soğan (1 adet, iri doğranmış)

Sarımsak (isteğe bağlı)

Domates (1-2 adet, doğranmış)

Biber (isteğe bağlı, acı veya tatlı türünden)

Karabiber / Kimyon

Safran (isteğe bağlı)

Tuz

Sıvı yağ veya tereyağı

Yemek, taş bir kapta (dizi tenceresi) kısık ateşte uzun süre pişirilir. Geleneksel olarak, piştikten sonra et ve sebzeler ayrı bir tabakta yenir, kalan sıvı ise ekmek batırarak içilir.

Dizi pişirme tarzı, geleneksel olarak uzun süre kısık ateşte pişirilerek yapılan bir yemektir.

İşte adım adım pişirme tarzı:

1. Malzemeleri Hazırlayın: Eti (kuzu eti tercih edilir) parçalara ayırın. Patatesleri soyup iri iri doğrayın. Soğanı ve domatesi doğrayın. Sarımsak ve biberi de doğrayabilirsiniz. Nohutları bir gece önceden suda bekletin (ya da en az 4-5 saat).

2. Pişirme Başlangıcı: Bir tencereye sıvı yağı (veya tereyağını) ekleyin. Önce doğranmış soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Ardından eti ekleyin ve etin rengi değişene kadar birkaç dakika kavurun.

3. Malzemeleri Ekleyin: Doğranmış domatesleri ve biberi ekleyin. Nohutları ekleyin ve biraz daha karıştırın. Baharatları (kimyon, karabiber, tuz) ve safranı (isteğe bağlı) ekleyin.

4. Sıvı Ekleme: Üzerini geçecek kadar su ekleyin. (Yaklaşık 4-5 su bardağı)

5. Pişirme: Tencerenin kapağını kapatın ve yemeği kısık ateşte 2-3 saat boyunca pişirin.

Ara ara kontrol ederek etin ve nohutların iyice piştiğinden emin olun. Etler yumuşamalı ve kemikten kolayca ayrılmalıdır.

6. Son Dokunuşlar: Patatesleri ekleyin ve hepsi iyice yumuşayana kadar pişirmeye devam edin.

7. Servis: Yemeği pişirdikten sonra, geleneksel olarak et ve sebzeleri bir tabağa alıp, sıvıyı ayrı bir kaba dökün. Yanında ekmekle, sıvıyı ekmeğe batırarak tüketebilirsiniz.