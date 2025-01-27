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27 Oca 2025 09:29

Yerinden edilen Filistinliler Gazze'nin kuzeyine dönüyor

Yerinden edilen Filistinliler Gazze'nin kuzeyine dönüyor

Hamas ile siyonist rejim arasındaki ateşkes kapsamında Gazze halkı, yerel saatle 07.00'den itibaren güneyden kuzeye geçmeye başladı.

Siyonist rejimin abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 15 ayı aşkın süredir düzenlediği saldırılar sonucu zorla yerinden edilen Filistinliler, ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasının tamamlanması ile kuzeydeki evlerine dönüyor.

Siyonist rejimin Netzarim hattından geri çekilmesinin ardından, zorla yerinden edilen binlerce Filistinlinin Gazze Şeridi'nin kuzeyine geri dönmesi başlamış durumda.

Yerinden edilen Filistinliler Gazze'nin kuzeyine dönüyor

Gazze'nin kuzey bölgelerindeki sokaklar, Siyonist rejimin vahşi saldırıları nedeniyle yıkılmış ve enkaza dönüşmüş olsa da, yerinden edilen binlerce Filistinliyi karşılamaya hazırlanıyor.

Yerinden edilen Filistinliler Gazze'nin kuzeyine dönüyor

Binlerce Filistinlinin Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerine hareket etmesinin eşiğinde, bu şeridin sokakları, direnişçi Filistinli vatandaşlara hoş geldin mesajları ve pankartlarla süslenmiş.

Yerinden edilen Filistinliler Gazze'nin kuzeyine dönüyor

News ID 1923826

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