Yerinden edilen Filistinliler Gazze'nin kuzeyine dönüyor

Siyonist rejimin abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 15 ayı aşkın süredir düzenlediği saldırılar sonucu zorla yerinden edilen Filistinliler, ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasının tamamlanması ile kuzeydeki evlerine dönüyor.

Siyonist rejimin Netzarim hattından geri çekilmesinin ardından, zorla yerinden edilen binlerce Filistinlinin Gazze Şeridi'nin kuzeyine geri dönmesi başlamış durumda.

Gazze'nin kuzey bölgelerindeki sokaklar, Siyonist rejimin vahşi saldırıları nedeniyle yıkılmış ve enkaza dönüşmüş olsa da, yerinden edilen binlerce Filistinliyi karşılamaya hazırlanıyor.

Binlerce Filistinlinin Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerine hareket etmesinin eşiğinde, bu şeridin sokakları, direnişçi Filistinli vatandaşlara hoş geldin mesajları ve pankartlarla süslenmiş.