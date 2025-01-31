İmam Humeyni (r.a) İslam dünyasının seçkin şahsiyetlerinden biriydi

İran'da Hicri Şemsî takvimine göre 12 Behmen 1357'ye denk gelen 1 Şubat 1979, İslam Devrimi'nin önderi İmam Humeyni'nin (r.a) yıllar süren sürgünden sonra ülkeye dönüşünün yıldönünüdür.

Bu vesileyle bu haftaki Tahran Cuma Namazı, İran İslam Cumhuriyeti Kurucusu İmam Humeyni'nin (r.a) türbesinde ve Hüccet-ül İslam Seyyid Muhammed Hasan Ebutorabiferd'in imamlığında eda edildi.

Hüccet-ül İslam Ebutorabiferd bugün Cuma namazı hutbesinde yaptığı konuşmada, İran İslam Devrimi'nin büyük mimarı İmam Humeyni'nin (r.a) ülkeye tarihi dönüşünün 46. yıldönümünü İran milletine tebrik etti.

Hüccet-ül İslam Ebutorabiferd, İmam Humeyni’nin (r.a) İslam dünyasının seçkin ve müstesna şahsiyetlerinden biri olduğunu ve onun fikri, ilmi, felsefi, fıkhî ve tevhidî kişiliğinin tüm boyutları ilahi nurların ışığında şekillendiğini belirtti.

Tahran Cuma Namazı Geçici Hatibi Hüccet-ül İslam Ebutorabiferd, “İmamın siyasi düşüncesini büyütmek için tehditleri fırsata dönüştürmek ve tüm kapasiteleri kullanmak bizim görevimizdir” dedi.