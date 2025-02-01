ABD dünyada artık söz sahibi değil

İran İslami Şura Meclisi Başkan Yardımcısı Hemidrıza Haci Babai, 46. İslam Devrimi zaferi kutlamalarının direniş cephesinin güçlenmesindeki etkisine değinerek, “Gazze, Lübnan ve direniş cephesi ile dünyanın her yerinde İran İslam Cumhuriyeti ile koordinasyon kuran tüm gruplar ortak çıkarlara sahiptir” dedi.

Meclis Başkanı Yardımcısı Haci Babai, Gazze'nin zaferini İran'ın onuru olarak görerek, “İran'a destek vermek de Gazze için bir onurdur. Bu, iki milletin ortak çıkarıdır ve Gazze halkının direniş sonrasında kazandığı zafer, ABD'nin dünyada artık söz sahibi bir ülke olamadığını başkalarının onu dinlemediğini gösterdi” ifadesini kullandı.

Gazze halkının zaferini, ABD'nin dünya insanlarına bakış açılarını uygulamak için bir engel olarak nitelendiren Haci Babai, “ABD'nin her zaman dünya insanlarına görüşlerini empoze etmeye çalıştığını biliyoruz, ancak Gazze'nin ve direniş cephesinin kazanıldığı bu günlerde, onların bu yolda uyguladıkları baskı başarısızlıkla sonuçlanmıştır ve böyle bir durumda, küresel emperyalizmle mücadelenin sembolü olan İslam Devrimi zaferi kutlamaları ayrı bir önem taşımaktadır” ifadelerinde bulundu.