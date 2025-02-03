  1. Azerbaycan
3 Şub 2025 14:44

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Azerbaycan'a davet edildi

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Azerbaycan'a davet edildi

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Azerbaycan'ı ziyaret etmek için resmi davet aldı.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, dün Tahran'da bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ve berabeindeki heyeti kabul etti.

Konuya dair Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğinin X hesabından yapılan açıklamada, ''Hikmet Hacıyev, görüşme zamanı Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in samimi selamlarını ve ülkemize ziyaret davetini İran Cumhurbaşkanı'na iletti.'' ifadesine yer verildi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi de resmi temaslar için Tahan'da bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ile bir araya gelmişti.

News ID 1924029

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