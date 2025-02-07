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7 Şub 2025 12:35

Irak: Koalisyon güçlerinin görevi Eylül 2026'da sona erecek

Irak: Koalisyon güçlerinin görevi Eylül 2026'da sona erecek

Bağdat'ın açıklamasına göre, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak'taki görevi Eylül 2026'da sona erecek.

Al Hadath televizyonuna konuşan Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Araci, Irak'ın uluslararası koalisyon güçlerinin misyonunun Eylül 2026'da sona erdirilmesi konusunda Washington ile anlaştığını söyledi.

Araci, ''Irak krizleri atlattı, artık ülkemize yönelik herhangi bir tehdit söz konusu değil.'' dedi.

Iraklı yetkili, ''ABD, Suriye'nin kuzeydoğusundan askerlerini çekip çekmeyeceğine dair bilgi paylaşmadı.'' ifadesini kullandı.

Irak ve ABD arasında kurulan yüksek askeri komite, uluslararası koalisyon güçlerinin Irak'ta bulunma süresini belirli bir takvim içinde sonlandırmayı hedefliyor.

News ID 1924142

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