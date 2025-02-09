Hamas: İran direnişi desteklemekte tarihi bir rol oynadı

Hamas İran ziyaretine ilişkin bir bildiri yayımladı.

Açıklamada İran'ın Lübnan, Yemen ve Irak'taki cephelerin yanı sıra Filistin milletini ve direnişi desteklemede tarihi bir rol oynadığı belirtildi.

Açıklamada Hamas heyetinin İran ziyaretine ilişkin ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"İran İslam Devrimi'nin lideri, direnişin kahramanca performansını ve Gazze'yi direniş destekçileri için ve dünya çapında destansı bir modele dönüştürmesini takdir etti.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Filistin halkının başarılarını, direnişini ve bölgedeki direnişin zaferlerini korumak amacıyla Gazze Şeridi'nin yeniden inşa edilmesini destekleme konusunda ülkesinin kararlılığını vurguladı. İran Cumhurbaşkanı bölge ülkelerinden Gazze'nin yeniden inşasına katılmalarını ve Filistin halkına yardım etmelerini istedi."