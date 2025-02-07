İran Yüksek Öğrenim Araştırma Enstitüsü Başkanı Ali Bakır Taheriniya, İslam Devrim öncesine kıyasla kadınların eğitim seviyesinin büyük oranda arttığını söyledi.

Taheriniya, ''İslam Devrimi'nden sonra ülkemizdeki öğrenci nüfusu yaklaşık 50 kat arttı, öğrenci nüfusumuzun 4,8 milyona ulaştığı 2014-2015 eğitim öğretim yılında bu artış 50 kat oldu. Bu artışta kadınların payı ise 50 kattan fazla.'' dedi.

Taheriniya, ''Devrimden önce doktora ve yüksek lisans öğrencisi kabul eden üniversite sayımız sınırlıydı. Ancak devrim sonrası ülkede yükseköğretimin gelişimi konusunda büyük adımlar atıldı.'' ifadesini kullandı.

Taheriniya ayrıca, ''İslam Devrimi sonrası akademide kadın sayısı arttı.'' diye konuştu.