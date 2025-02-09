  1. Kültür
9 Şub 2025 08:32

Türk basını 46 yıl önce İran Devrimi'nin zaferi ile ilgili ne yazdı?

Türk basını 46 yıl önce İran Devrimi'nin zaferi ile ilgili ne yazdı?

İran Devrimi'nin zaferi, dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı ve Türk basını da bu durumdan müstesna kalmamıştı.

İran tarihinin en önemli olaylarından biri 46 sene önce gerçekleşen İran İslam Devrimi'nin zaferiydi. 

O dönemde İran'da kendisine karşı eylemelerden dolayı hayal kırıklığına uğrayan Pehlevi Hanedanı'nın ikinci şahi Muhammed Rıza Pehlevi, 16 Ocak 1979'da kesin olarak ülkeyi terk etmişti.

Bunun ardından ise 1 Şubat 1979'da İran halkının çoğunluğunun desteklediği İmam Humeyni (r.a) 14 yıllık sürgünden sonra İran'a dönmüştü. O gün Tahran'da yaklaşık 3 milyon İranlı tarafından karşılanan İmam Hümeyni, halkın el birliği ile 11 Şabat 1979'da İran İslam Devrimi'ni zafere ulaştırmıştı.

Bu tarihi süreç dünya basınında büyük yankı uyandırmıştır. Türk basını da bundan müstesna değildi.

Peki Aydınlık, Hürriyet ve Cumhuriyet gibi gazetelerde büyük yer verilen ve her gün yazılıp çizilen İran Devrimi ile ilgili hangi başlıklar kullanılmıştı?

Bu yazımızda Türk gazetelerinde yer verilen İran ile ilgili başlıkları göden geçireceğiz:

Hürriyet gazetesi o dönem Muhammed Ruza Şah'ın İran'ı terketmesi haberini "Şah gitti" başlığıyla manşete taşımıştı.

Türk basını 46 yıl önce İran Devrimi'nin zaferi ile ilgili ne yazdı?

1979 yıllarında Hürriyet gazetesinin Tahran temsilcisi olan merhum Oktay Köse İmam Humeyni'nin Tahran'a dönmesini "Geliyor... Humeyni Tahran'a geliyor" ve "Humeyni İmprator gibi karşılandı" başlık atmıştı.

Türk basını 46 yıl önce İran Devrimi'nin zaferi ile ilgili ne yazdı?

Türk basını 46 yıl önce İran Devrimi'nin zaferi ile ilgili ne yazdı?

Yine de Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında "Şah mat oluyor" başlığını kullanılmıştı.

Türk basını 46 yıl önce İran Devrimi'nin zaferi ile ilgili ne yazdı?

Hürriyet gazetesi bir başka heberinde Şah'ın İran'ı terketmesine değinerek "Şah bugün İran'ı terkediyor" başlığını ilk sayfasında kullanmıştı.

Türk basını 46 yıl önce İran Devrimi'nin zaferi ile ilgili ne yazdı?

Yaptığımız araştırmalara göre Milliyet gazetesi İran Devrimi zaferi ile ilgili habelerine diğer Türk gazeteleri gibi geniş yer vermemiş. Milliyet gazetesinin sayfalarının birinde Muhammed Rıza Şah'ın o dönem İran'ı terkermesi ile ilgili açıklamasının bir bölümünü başlığında kullanmış. Başlık söyle: "Şah: Koşullar elverirse tatil yapmak istiyorum"

Türk basını 46 yıl önce İran Devrimi'nin zaferi ile ilgili ne yazdı?

Türkiye'nin en eski ve en önemli gazetelerinden olan Cumhuriyet gazetesi Şah'ın Tahran'ı terketmesi ile ilgili "Şah İran'ı gizlice terketti" başlığı atmış.

Türk basını 46 yıl önce İran Devrimi'nin zaferi ile ilgili ne yazdı?

Türk basını 46 yıl önce İran Devrimi'nin zaferi ile ilgili ne yazdı?

Cumhuriyet başka bir haberinde "Humeyni döndü...Şah haindir" başlığını kullanmış.

Türk basını 46 yıl önce İran Devrimi'nin zaferi ile ilgili ne yazdı?

İran Devrimi zaferi ile ilgili haberlere geniş yer veren gazetelerden biri de Aydınlık gazetesiydi. O dönem Aydınlık Gazetesinin Tahran temsilcisi olan Çiğdem Kömürcüoğlu aynı zamanda İmam Humeyni'nin geldiği uçakta bulunan tek Türk gazeteciydi.

Kömürcüoğlu haberinde İmam Humeyni'nin Tahran İran halkı tarafından karşılanması ile ilgili şu başlığı kullanmıştı: "Muhteşem karşılama"

Türk basını 46 yıl önce İran Devrimi'nin zaferi ile ilgili ne yazdı?

Aydınlık Gazetesi Şah rejimine itiraz eden ve yürüyüş düzenleyen İran halkı ile ilgili haberinde "100 bin Tahranlı Şah'a karşı yürüdü" başlığı atmıştı.

Türk basını 46 yıl önce İran Devrimi'nin zaferi ile ilgili ne yazdı?

Yine Milliyet gazetesinin birinci sayfasınfda Şah'a karşı gösteri düzenleyen ve rejim tarafından şehit edilen göstercileri ile ilgili haber yapmıştı. Başlık şöyle: "İran'da Şah'a karşı yapılan dünkü gösteride 65 kişi öldü"

Türk basını 46 yıl önce İran Devrimi'nin zaferi ile ilgili ne yazdı?

12 Ocak 1973 tarihinde yayın hayatına başlayan Milli Gazete ise İran'daki Fecr günleri ile ilgili şu başlığı kullanmış: İran halkı öfkeli

Türk basını 46 yıl önce İran Devrimi'nin zaferi ile ilgili ne yazdı?

Milli gazete Şah'ın İran'ı terketmesi ile ilgili manşetinde "Şah İran'ı terketti" başlığını kullanmış.

Türk basını 46 yıl önce İran Devrimi'nin zaferi ile ilgili ne yazdı?

News ID 1924183

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