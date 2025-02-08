İran Ulusal Gaz Şirketi Genel Müdürü Said Tevekküli, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran’dan Irak’a gaz ihracatının devam ettiğini söyledi.

İran ile Irak arasında gaz anlaşması imzalandı

Tevekküli, son günerde iki ülke arasında uzun vadeli yeni bir gaz anlaşması imzlandığını bildirdi.

Irak'a İran enerji ithalatı muafiyetinin Trump hükümeti tarafınan kaldırılmasını değerlendiren Tevekküli, ‘’Bu karar, ABD'nin İran'a yönelik baskısını artırdığını ve Irak'ın İran enerjisine olan bağımlılığını azaltması yönünde baskı yaptığını gösteriyor.’’ diye konuştu.