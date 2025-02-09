İran'da kış manzarası: Ülke beyaza büründü (+ Video)

İran, bu yıl kışın büyüsüyle adeta bir masal diyarına dönüşmüş durumda. Ülkenin dört bir yanında etkili olan kar yağışı, sokakları, ağaçları ve dağları beyaza bürüdü. Özellikle Tahran'ın eteklerindeki dağlar, bembeyaz bir örtüyle kaplandı. Soğuk hava, şehir hayatını biraz zorlaştırmış olsa da, kar manzarası, birçok kişiye huzur ve keyif veriyor.

Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle, halk kalın giysilerle dışarı çıkarken, karın tadını çıkarmak isteyenler de kış sporlarına yöneldi.

İşte İran'ın dört bir yanından karlı manzaralar...

Tahran'ın karla kapanan Darabad semti

Erak sokaklarından bembeyaz manzara

Masule kentinin karla kapalı büyüleyici manzarası

İmam Rıza Türbesi'nde beyazlarla kaplı kış manzarası

Semnan'ın Hoşyeylak kentinde yoğun kar yağışı

Şeft'te karın getirdiği huzurlu sakinlik

Kirmanşah'ta karın sessizliği ve huzurlu manzarası