  1. İran
10 Şub 2025 10:19

İran halkından Trump'ın müzakere teklifine tepki

İran halkından Trump'ın müzakere teklifine tepki

11 Şubat Yürüyüşü'ne görkemli katılan Tahran halkı, ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakere teklifine tepki gösterdi.

11 Şubat Yürüyüşü'ne görkemli katılan Tahran halkı, ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakere teklifine tepki gösterdi.

 ‘İran’a maksimum baskı’ politikasını yeniden hayata geçirecek başkanlık kararnamesini imzalayan Trump, İran ile bir anlaşma yapmayı tercih ettiğini ileri sürerek, "Nükleer silahsızlanma konusunda bir anlaşmaya varmak, askeri müdahaleden çok daha iyi olur.” iddiasında bulunmuştu.

ABD yönetimi, İran ham petrolünün Çin'e gönderilmesini kolaylaştırdığı gerekçesiyle uluslararası şebekeye yaptırım uygulayacağını açıklamıştı.

News ID 1924225

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