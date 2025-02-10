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10 Şub 2025 12:10

ABD hiçbir zaman güvenilir olmadı ve olmayacak

ABD hiçbir zaman güvenilir olmadı ve olmayacak

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Arif, her iki tarafın da anlaşmadan faydalanması gerektiğini hatırlayarak, “Bugün ABD ile anlaşmanın bize bir faydası olduğunu düşünmüyoruz” dedi.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammedrıza Arif, 11 Şubat yürüyüşü sırasında basına yaptığı açıklamada, "Halk, devrimin sahibidir ve devrimin sembolü 11 Şubat yürüyüşüdür. Her yıl olduğu gibi bu yıl da halk sahnede yerini aldı, ancak her yıl öncelikler vardır. Bu yıl İsrail, Gazze ve Lübnan'da ABD adına suçlar işledi ve halkımızın onlara karşı sloganları hâlâ geçerlidir: Amerika, her zaman Amerika'dır" dedi.

ABD’ye duyulan güvensizlikle ilgili olarak Arif, "ABD hiçbir zaman güvenilir olmamıştır ve olmayacaktır. ABD ile anlaşmada her iki tarafın da kazanç sağlaması gerekiyor. Bugün ABD ile anlaşmada herhangi bir fayda görmüyoruz" ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Trump'ın güvenilir olup olmadığına dair soruya ise şu şekilde yanıt verdi: “Trump, değişmediği sürece güvenilir olmadığını göstermiş. Ancak değişmesi de pek olası değil”

News ID 1924255

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