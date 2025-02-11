Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den İran'a tebrik mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran İslam Devrimi zaferinin yıldönümü dolayısıyla İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'ye bir tebrik mesajı göndererek, iki ülke arasındaki dostane ve iyi komşuluk ilişkilerinin önemine vurgu yaptı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Şahsım ve Azerbaycan halkı adına, İran İslam Cumhuriyeti’nin milli bayramı – İslam Devrimi’nin Zafer Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, size ve ülkenizin tüm halkına en iyi temennilerimi iletiyorum.

Azerbaycan Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler, asırlardır dostluk ve iyi komşuluk içinde yaşayan, ortak manevi değerlere sahip halklarımızın iradesi doğrultusunda güçlenmektedir. Devletler arası ilişkilerimizin gelişmesine ve bu temeller üzerine inşa edilen iş birliğimizin genişletilmesine özel önem veriyoruz.

Azerbaycan ve İran arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı ve iyi komşuluk temelinde, devletlerimizin ve halklarımızın çıkarları doğrultusunda gelişeceğine, bölgesel istikrar ve güvenliğin güçlenmesine hizmet edeceğine inanıyorum."