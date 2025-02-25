CENTCOM komutanından Tel Aviv'e gizli ziyaret

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Michael Erik Kurilla'nın Tel Aviv'e gizli bir ziyarette bulunduğu belirtildi.

Michael Erik Kurilla'nın Tel Aviv’de Siyonist Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savaş Bakanı Yisrael Katz ile bir araya geldiği ifade edildi. Görüşmenin içeriğine dair bilgi paylaşılmadı.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada ise Kurilla’nın 21-22 Şubat tarihlerinde gerçekleştirdiği Ürdün ziyaretinde askeri yetkililerle "bölgedeki güvenlik gelişmeleri ile iki ülke arasındaki savunma ilişkilerini derinleştirilmesine dair konuları" görüştüğü kaydedildi. Ancak açıklamada Kurilla'nın Tel Aviv ziyaretine değinilmedi.