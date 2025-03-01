  1. Toplum
1 Mar 2025 14:25

İran'da Ramazan ayı yarın başlıyor

İran'da Ramazan ayı yarın başlıyor

İran İslam İnkılabı Rehberi Ofisi, Pazar gününü mübarek Ramazan ayının ilk günü olarak ilan etti.

İran İslam İnkılabı Rehberi Ofisi, Pazar gününü mübarek Ramazan ayının ilk günü olarak ilan etti.

Daha önce İslam İnkılabı Rehberi Ofisi'nin Hilal Gözlem Merkez Üyesi Hüccetü'l-İslam Ali Reza Movahednejad, "Uzmanlar Ramazan ayının hilâlinin cuma gecesi görülme ihtimalini zayıf olarak değerlendiriyorlar. Tahminlere göre 2 Mart Pazar günü Ramazan ayının ilk günü olacak." demişti.

Öte yandan Irak'ta Şii Müslümanların büyük dini mercii Ayetullah Seyyid Ali Sistani'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre;
(2 Mart pazar) günü Ramazan ayının ilk günüdür.

News ID 1924886

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