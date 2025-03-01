İran'da Ramazan ayı yarın başlıyor

İran İslam İnkılabı Rehberi Ofisi, Pazar gününü mübarek Ramazan ayının ilk günü olarak ilan etti.

Daha önce İslam İnkılabı Rehberi Ofisi'nin Hilal Gözlem Merkez Üyesi Hüccetü'l-İslam Ali Reza Movahednejad, "Uzmanlar Ramazan ayının hilâlinin cuma gecesi görülme ihtimalini zayıf olarak değerlendiriyorlar. Tahminlere göre 2 Mart Pazar günü Ramazan ayının ilk günü olacak." demişti.

Öte yandan Irak'ta Şii Müslümanların büyük dini mercii Ayetullah Seyyid Ali Sistani'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre;

(2 Mart pazar) günü Ramazan ayının ilk günüdür.