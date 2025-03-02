Manevi yenilenme zamanı; Ramazan

Ramazan ayı, İslam dünyasında manevi derinliğiyle öne çıkan, sabrın, ibadetin ve paylaşmanın doruğa ulaştığı mübarek bir zaman dilimidir. İran’da da bu kutlu ayın ilk günüyle birlikte, milyonlarca Müslüman niyet edip oruç tutmaya başlar. Kamerî takvimin dokuzuncu ayı olan Ramazan, Şâban ile Şevval ayları arasında yer alır ve İslam inancına göre, Peygamberimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v) Kur’an-ı Kerim ayetlerinin inmeye başladığı mukaddes bir zaman dilimidir.

Ramazan’ın anlamı ve önemi

Ramazan kelimesinin kökeni üzerine farklı görüşler öne sürülse de, en yaygın kabul gören açıklamalar, "kızgın güneşin taşları ısıtması" anlamındaki "ramad" köküne veya "güneşin kavurucu sıcağı" anlamındaki "ramdâ" kelimesine dayandığını gösterir. Bu bağlamda, Ramazan ayı, sadece fiziksel bir ibadet dönemi değil, aynı zamanda ruhun arınma, sabrın sınanma ve cömertliğin zirveye ulaştığı bir zaman olarak da görülür.

Her yıl bu ay geldiğinde, dünyanın dört bir yanında farklı kültürlerden milyarlarca Müslüman, gün doğumundan gün batımına kadar oruç tutarak, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini sergiler. İnsanlar yalnızca açlık ve susuzlukla sınanmaz; aynı zamanda öfkeyi sabırla, cimriliği cömertlikle, intikam duygusunu affetmekle değiştirme fırsatı bulur.

Bu kutlu ayın değerini artıran birkaç temel özellik vardır:

-Kur’ân-ı Kerim bu ayda inmeye başlamıştır.

-Bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi, Ramazan ayının içindedir.

-Oruç, İslam’ın beş temel şartından biri olup bu ay boyunca tutulur.

-Teravih namazı, Hz. Muhammed’in (s.a.v) sünneti olarak cemaatle kılınır.

-Paylaşmanın en somut örneklerinden biri olarak fitre (fıtır sadakası) bu ayda verilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılır.

-Kur’ân-ı Kerim daha çok okunur, tefekkür edilir ve ibadete ayrılan vakit artırılır.

İftar: Bereket sofralarının buluşma anı

Ramazan’ın en özel anlarından biri, gün boyu süren orucun akşam ezanıyla birlikte açıldığı iftar vaktidir. Bu an, sadece açlık ve susuzluğa son vermek değil; birlik ve beraberliği pekiştiren, sofraların bereketini paylaşan, duaların göğe yükseldiği müstesna bir zaman dilimidir.

İftar, oruçlu Müslümanların her akşam güneş batımıyla birlikte oruçlarını açtıkları, oruç tutamayanların da onlara eşlik ettiği bir ibadet vaktidir. “Fatr” kökünden türeyen bu kelime, "orucu açmak, oruçluya orucunu açtırmak" gibi anlamlara gelir. Bu sofralarda, sadece bedenler değil, kalpler de doyuma ulaşır; yardımlaşma, dayanışma ve sevgi, iftar sofralarının ayrılmaz bir parçası hâline gelir.

Ramazan, yalnızca oruç tutulan bir ay değil; sabrın, şükrün, paylaşmanın ve huzurun en çok hissedildiği zamandır. Bu ay boyunca, oruç tutanlar açlığı yalnızca bedenleriyle değil, ruhlarıyla da hisseder; aç kalanların hâlini anlar ve yardımlaşmanın, dayanışmanın önemini daha derinden kavrar. Böylece Ramazan, bireysel bir ibadet olmanın ötesinde, toplumsal bir dayanışma ve manevi bir arınma ayı olarak kalplerde taht kurar.

Sahur: Oruç için ilk adım

Oruç ibadetinin başlangıcı sahur vaktidir. Gece ile sabahın buluştuğu bu kutsal zaman dilimi, oruca niyet edenlerin bereketli bir hazırlık yapmasını sağlar. "Seher" kelimesiyle aynı kökten gelen sahur, sabahın ilk ışıkları doğmadan önce yenen yemeği ifade eder. Ancak sahur sadece bir öğün değil, aynı zamanda ibadetin ilk nişanesi, güne bereketle başlamanın bir vesilesidir.

Kadir Gecesi: Bin aydan daha hayırlı gece

Ramazan ayını diğer aylardan ayıran en önemli zaman dilimlerinden biri de Kadir Gecesi’dir. Kur’an-ı Kerim’in bu kutlu gecede inmeye başlaması, onu İslam dünyası için eşi benzeri olmayan bir anlam katmıştır. Müslümanlar, bu mübarek geceyi ibadet, dua ve zikirle geçirerek Allah’a yakınlaşmaya çalışır. Kadir Gecesi, zamanın manevi derinlik kazandığı, duaların semaya yükseldiği, rahmetin yeryüzüne indiği gecedir.

Kur’an’ı Tertil ile Okumak: Ruhun baharı

Bahar mevsimi doğayı nasıl canlandırıyorsa, Ramazan ayı da Müslümanların ruhunu besleyen bir yenilenme dönemidir. Bu ayda Kur’an-ı Kerim’e daha fazla yönelinir, anlamı üzerine daha çok düşünülür. İran’da da farklı kesimlerden insanlar, bu mübarek ay boyunca bir araya gelerek Kur’an-ı Kerim’i tertil ile okumaya özen gösterir. Ayetlerin ahengi, gönüllere huzur verir; kelimelerin manası, kalpleri aydınlatır.

Ramazan Bayramı: Manevi kazançların taçlandığı gün

Ramazan ayının sonunda, oruç ibadetinin tamamlanmasıyla birlikte bayram sevinci başlar. İran’da Şevval ayının ilk günü kutlanan Ramazan Bayramı, Müslümanların kardeşlik, sevgi ve paylaşım duygularını pekiştirdiği bir zaman dilimidir. Bayram sabahı, cemaatle kılınan Fıtır namazı ile başlar; ardından sofralar tatlılarla donatılır, gençler büyüklerini ziyaret eder, dargınlar barışır.

Ramazan Gelenekleri: Kültürel mirasın yaşatılması

Ramazan, sadece bir ibadet ayı değil, aynı zamanda yüzyıllardır nesilden nesile aktarılan geleneklerin yaşatıldığı bir kültürel mirastır. İran halkı için bu mübarek ay, toplumsal dayanışmanın, paylaşmanın ve manevi huzurun zirveye çıktığı bir zaman dilimidir. Ülkenin her bölgesinde kendine özgü Ramazan gelenekleri hâlâ yaşatılmakta; bazı şehirlerde eski adetler, modern zamanlarla iç içe sürdürülmektedir.

Ramazan, sadece oruçla sınırlı olmayan; sabrı, hoşgörüyü, merhameti ve insan olmanın güzelliklerini hatırlatan bir yolculuktur. Bu kutsal ay boyunca yapılan ibadetler, bireysel olarak ruhu arındırdığı gibi, toplumsal bağları da güçlendirir. Ramazan’ın sonunda gelen bayram ise, bu manevi kazanımların sevinçle taçlandığı, kalplerin neşeyle buluştuğu müstesna bir zaman olur.