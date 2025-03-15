Gönülleri huzura kavuşturan Ramazan ayının 14. gününün duası

Ramazan ayının 14. gününün duası, Allah’tan af dilemek, hata ve yanlışlardan arınmak için özel bir fırsat sunuyor.

Arapça:

دعاء اليوم الرابع عشر: اللهمّ لا تؤاخِذْني فيهِ بالعَثراتِ واقِلْني فيهِ من الخَطايا والهَفَواتِ ولا تَجْعَلْني فيه غَرَضاً للبلايا والآفاتِ بِعِزّتِكَ يا عزّ المسْلمين

Latince:

“Allahumme la tuahiznî fîhi bi’l-aserat, ve egilnî fîhi min’el-hataya ve’l-hefevat, vela tec’alnî fîhi ğarazan li’l-belaya vel-afat, bi-izzetike ya izz’el-muslimîn.”

Anlamı:

Allah’ım! Bu günde ayak sürçmelerimden dolayı beni cezalandırma; hata ve yanlışlarımı bağışla. Bu günde beni bela ve afetlerin hedefi etme; izzetinle, ey Müslümanların izzeti!