  1. Kültür
15 Mar 2025 10:46

Gönülleri huzura kavuşturan Ramazan ayının 14. gününün duası

Gönülleri huzura kavuşturan Ramazan ayının 14. gününün duası

Ramazan ayının 14. gününün duası, müslümanlar için hataların affedilmesi, günahların bağışlanması ve belalardan korunmak adına okunabilecek önemli bir dua olarak öne çıkmaktadır.

Ramazan ayının 14. gününün duası, Allah’tan af dilemek, hata ve yanlışlardan arınmak için özel bir fırsat sunuyor.

Arapça:

دعاء اليوم الرابع عشر: اللهمّ لا تؤاخِذْني فيهِ بالعَثراتِ واقِلْني فيهِ من الخَطايا والهَفَواتِ ولا تَجْعَلْني فيه غَرَضاً للبلايا والآفاتِ بِعِزّتِكَ يا عزّ المسْلمين

Latince:

“Allahumme la tuahiznî fîhi bi’l-aserat, ve egilnî fîhi min’el-hataya ve’l-hefevat, vela tec’alnî fîhi ğarazan li’l-belaya vel-afat, bi-izzetike ya izz’el-muslimîn.”

Anlamı:

Allah’ım! Bu günde ayak sürçmelerimden dolayı beni cezalandırma; hata ve yanlışlarımı bağışla. Bu günde beni bela ve afetlerin hedefi etme; izzetinle, ey Müslümanların izzeti!

News ID 1925257

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