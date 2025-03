Hazreti İmam Hasan'ın (a.s) kutlu doğum günü münasebetiyle İslam dünyasının en büyük iftar sofrası Meşhed kentinde kurulacak. Bu sene ikincisi düzenlenecek etkinlikte 80 bin kişiye iftar verilecek.

İftar sofrasının Meşhed kentinin İmam Rıza (a.s) Caddesi'nde kurulacağı belirtildi.

Hazreti İmam Ali (a.s) ve Hz. Fatıma'nın (s.a) ilk çocuğu olan İmam Hasan (a.s), hicretin üçüncü yılında Ramazan ayının on beşinci günü Medine şehrinde dünyaya gelmiştir.