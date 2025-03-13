Manevi huzura yolculuk: Ramazan ayının 12. günün duası

Ramazan ayının 12. gününe özel dua, inananları Allah’a sığınmaya ve O’ndan koruma, iffet, adalet ve kanaat dilemeye davet ediyor. Bu dua, müminlerin Allah’tan en güzel erdemlerle donatılmalarını, yaşamlarında adalet ve dengeyi sağlamalarını istedikleri bir dilek olarak anlam kazanıyor.

İşte Ramazan’ın 12. gününe ait dua:

Arapça:

دعاء اليوم الثاني عشر: اللهمّ زَيّنّي فيهِ بالسّتْرِ والعَفافِ واسْتُرني فيهِ بِلباسِ القُنوعِ والكَفافِ واحْمِلني فيهِ على العَدْلِ والإنْصافِ وامِنّي فيهِ من كلِّ ما أخافُ بِعِصْمَتِكَ يا عِصْمَةَ الخائِفين

Türkçe: Allah’ım! Bu günde örtü ve iffetle beni ziynetlendir; bugün kanaat ve elde olana yetinme libasını bana giydir; beni bu günde adalet ve insafa sevk et ve korktuğum her şeyden beni emniyete al; koruma ve ismetinle; ey korkanları koruyan -Rabbim-

Arapça: “Allahumme zeyyinnî fîhi bi’s-sitri ve’l-ifaf, vesturnî fîhi bi-libas’il-gunûi ve’l-kifaf, vehmilnî fîhi ala’l-adli ve’l-insaf, ve aminnî fîhi min kulli ma ehafu bi-ismetike ya ismet’el-haifin.”