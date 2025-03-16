Ramazan'ın ortasında bir niyaz: 15. günün duası

Ramazan ayının bereketli günlerinden biri olan 15. gün, dualarla ve manevi derinlikle karşılanıyor. Bu mübarek gün için özel olarak okunan dua, kulların Allah’a yönelmesini ve huzur bulmasını temenni ediyor.

15. günün duası şöyle:

Arapça:

«اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيْهِ طاعَةَ الخاشِعِينَ، وَاشْرَحْ فِيْهِ صَدْرِي بِإنابَةِ المُخْبِتِينَ، بِأَمانِكَ يا أَمانَ الخائِفِينَ»

Latince:

“Allahümmerzuknî fîhi tâate’l-hâşiîn, vesrih fîhi sadrî bi-inâbeti’l-muhbitîn, bi-emânike yâ emâne’l-hâifîn.”

Anlamı:

“Allah’ım! Bu günde bana huşu sahiplerinin itaatini nasip eyle; mütevazı kulların dönüşü gibi dönüş yapıp tövbe etmemle gönlümü genişlet; emniyetinle, ey korkanların sığınağı!”