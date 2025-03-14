Kalpleri aydınlatan Ramazan ayının 13. gününün duası

Ramazan ayının 13. günü, bu kutsal ayın ortalarına yaklaştığımız, manevi yolculuğun derinleştiği ve ibadetlerin daha da anlam kazandığı bir dönemi işaret eder. Bu gün, Ramazan'ın bereketini hissetmeye devam ederken, aynı zamanda Kadir Gecesi'ne doğru ilerlediğimizin de bir hatırlatıcısıdır.

İşte Ramazan'ın 13. gününe ait dua:

Arapça:

دعاء اليوم الثاني عشر: اللهمّ زَيّنّي فيهِ بالسّتْرِ والعَفافِ واسْتُرني فيهِ بِلباسِ القُنوعِ والكَفافِ واحْمِلني فيهِ على العَدْلِ والإنْصافِ وامِنّي فيهِ من كلِّ ما أخافُ بِعِصْمَتِكَ يا عِصْمَةَ الخائِفين

Türkçe: Allah’ım! Bu günde örtü ve iffetle beni ziynetlendir; bugün kanaat ve elde olana yetinme libasını bana giydir; beni bu günde adalet ve insafa sevk et ve korktuğum her şeyden beni emniyete al; koruma ve ismetinle; ey korkanları koruyan -Rabbim-

Arapça: "Allahumme zeyyinnî fîhi bi’s-sitri ve’l-ifaf, vesturnî fîhi bi-libas’il-gunûi ve’l-kifaf, vehmilnî fîhi ala’l-adli ve’l-insaf, ve aminnî fîhi min kulli ma ehafu bi-ismetike ya ismet’el-haifin."