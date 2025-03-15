Nevruz gülü; Azerbaycan'da Baharı müjdeleyen çiçek

Kışın sonlarında, bahar yaklaşırken dağların yamaçlarında yetişen "zambak çiçeği", baharın gelişini müjdeler. İran'daki Türkler için ayrı bir yere sahip olan bu çiçek, Baharda ovaları ve vadileri kaplar.

İran'daki Türkler bu çiçeği Nevruz Gülü olarak tanımaktadır. Bunun nedeni ise Bahar mevsiminin yakınlaşmasıyla dağlarda yetişmeye başlaması ve Nevruz Bayramı'nın yaklaşmasının habercisi olmasıdır.

İran'ın Batı Azerbaycan halkı bu bitkiyi uğur getirsin diye sonraki yıla saklamak için Kur'an kitabının sayfalarına koyarlar.

Ünlü şair Merhum Şehriyar "Heyder Babaya Selam" kitabında Nevruz gülünü şiirinde böyle anmış:

"Bayram yeli çardakları yıkanda, Novruz gülü, kar çiçeği çıkanda, Ağ bulutlar köyneklerin sıkanda, Bizden de bir yâd eyleyen sağ olsun, Derdlerimiz koy dikkelsin dağ olsun".