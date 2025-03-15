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15 Mar 2025 10:40

Nevruz gülü; Azerbaycan'da Baharı müjdeleyen çiçek

Nevruz gülü; Azerbaycan'da Baharı müjdeleyen çiçek

Zanbak çiçeği, İran'daki Türkler için ayrı bir yere sahiptir. Nevruz Gülü olarak bilinen bu çiçek Bahar mevsimimin yakınlaşmasıyla dağlarda yetişmeye başlar.

Kışın sonlarında, bahar yaklaşırken dağların yamaçlarında yetişen "zambak çiçeği", baharın gelişini müjdeler. İran'daki Türkler için ayrı bir yere sahip olan bu çiçek, Baharda ovaları ve vadileri kaplar.

İran'daki Türkler bu çiçeği Nevruz Gülü olarak tanımaktadır. Bunun nedeni ise Bahar mevsiminin yakınlaşmasıyla dağlarda yetişmeye başlaması ve Nevruz Bayramı'nın yaklaşmasının habercisi olmasıdır.

İran'ın Batı Azerbaycan halkı bu bitkiyi uğur getirsin diye sonraki yıla saklamak için Kur'an kitabının sayfalarına koyarlar.

Nevruz Gülü; Azerbaycan'da Baharı müzdeleyen çiçek

Ünlü şair Merhum Şehriyar "Heyder Babaya Selam" kitabında Nevruz gülünü şiirinde böyle anmış:

"Bayram yeli çardakları yıkanda, Novruz gülü, kar çiçeği çıkanda, Ağ bulutlar köyneklerin sıkanda, Bizden de bir yâd eyleyen sağ olsun, Derdlerimiz koy dikkelsin dağ olsun".

Nevruz Gülü; Azerbaycan'da Baharı müzdeleyen çiçek

News ID 1925259

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