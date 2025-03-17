ABD Başkanı Trump yine İran'ı tehdit etti

ABD Başkanı Donald Trump, Yemenli güçler tarafından yapılan saldırılardan İran’ın sorumlu tutulacağını ileri sürdü.

Trump, Yemen’deki Husiler tarafından yapılacak herhangi bir saldırının İran’dan yapılmış gibi karşılanacağını ve sonuçlarının “korkunç olacağını” iddia etti.

Trump'ın iddiasına göre, Husiler tarafından gerçekleştirilen yüzlerce saldırının tamamı İran'dan kaynaklanmakta ve İran tarafından yaratılmaktadır.

Yemen ordusu, ülkeye yoğun saldırıları sebebiyle ABD'nin uçak gemisi USS Harry S. Truman'ın balistik füzeler ve İHA'larla vurulduğunu belirtmişti.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, dün yaptığı açıklamada, bu operasyonun ABD'nin saldırısına karşılık olarak gerçekleştirildiğini belirterek, “Kızıldeniz'in kuzeyinde ABD uçak gemisi USS Harry S. Truman ve savaş gemilerini, 18 balistik ve seyir füzesi ile bir İHA'yla hedef aldık” demişti.

İran, ABD’nin Yemen’e düzenlediği hava saldırılarını kınamıştı.