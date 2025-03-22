Erakçi, Nikaragua Dışişleri Bakanı ile ikili ilişkileri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ve Nikaragua Dışişleri Bakanı Valdrack Jaentschke telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Erakçi bu telefon görüşmesinde, İran’ın Latin Amerika ülkeleri, özellikle de Nikaragua ile ilişkilerini geliştirmeye verdiği önemi vurgulayarak, Tahran-Managua arasında varılan anlaşmaların uygulanmasının gerekliliğine dikkat çekti.

Bakan Erakçi ayrıca, uluslararası düzeyde barış ve hukukun üstünlüğüne yönelik mevcut tehditler ile insan hakları gibi kavramların gelişmekte olan ülkelere baskı aracı olarak kullanılmasına değinerek, bu zorluklarla mücadelede benzer düşünceye sahip ülkeler arasında daha fazla işbirliği ve dayanışmanın gerekliliğini vurguladı.

Nikaragua Dışişleri Bakanı ise, ülkesinin İran ile ikili ve kapsamlı alanlarda ilişkilerini güçlendirme konusundaki kararlılığını vurgulayarak, barış ve kalkınmaya yönelik tehditlerin aşılmasında Güney ülkeleri arasındaki işbirliğinin önemine dikkat çekti.