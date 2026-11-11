Pezeşkiyan, COP31 Antalya'da yaptığı konuşmada, savaşların ve silahlı çatışmaların yol açtığı çevresel sonuçlara kayıtsız kalarak yeryüzünün geleceğinden bahsetmenin mümkün olmadığını vurguladı.

Çevreyi “savaşların sessiz kurbanı” olarak nitelendiren Pezeşkiyan, savaşların sona ermesinden nesiller sonra bile etkilerinin devam edeceğini belirtti.

ABD ve Siyonist rejimin İran’a yönelik son saldırılarının yol açtığı çevresel zararlara değinen Pezeşkiyan, yapılan değerlendirmelere göre Asaluye’deki yakıt tesislerine düzenlenen saldırının yaklaşık 500 bin ton, Tahran çevresindeki yakıt depolarına düzenlenen saldırının ise 1 milyon ton karbondioksit salınımına neden olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan; bu durumu, sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik küresel çabalarla açık bir çelişki olarak değerlendirdi.

Pezeşkiyan, İran’a dayatılan savaşın çevresel zararların belgelenmesi, bu tür eylemlerin tekrarlanmasının önlenmesi ve faillerin sorumlu tutulması için uluslararası mekanizmaların güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

İran’ın temiz enerji geliştirme konusundaki adımlarına da değinen Pezeşkiyan, ülkedeki yenilenebilir enerji santrallerinin kapasitesinin son iki yılda yaklaşık 1250 megawatt’tan 6150 megawatt’ın üzerine çıktığını ve bu yıl temiz elektrik üretiminin 4.5 milyar kilowatt-saati aştığını belirtirken; bu girişimlerin yaklaşık 2.5 milyon ton karbondioksit salınımını engellediğini ifade etti.

Dünyanın gelecek nesillerin ortak mirası olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, “Barış, çevrenin korunmasının ön koşuludur; çevrenin korunması ise kalıcı barışın ön koşuludur” diyerek, İran İslam Cumhuriyeti’nin çevreyi koruma yolunda adil ve sorumlu bir işbirliğine hazır olduğunu belirtti.