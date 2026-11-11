TASS ajansının haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, ABD'nin İran'a yönelik yeni abluka planını eleştirdi.

Zaharova, “Washington yönetiminin, İran’ın kara sınırları ve Hazar Denizi üzerinden gerçekleştirdiği ticareti izlemek amacıyla özel bir çalışma grubu kurması, uluslararası hukukun ihlali anlamına gelir ve mevcut gerilimi daha da artırabilir” dedi.

Maria Zakharova, bu tür eylemlerin İran ekonomisinin çöküşüne yol açmayacağını belirtti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 7 Kasım'da "Demir Kapı" adını verdiği 20 kişilik askeri görev gücünün kurulduğunu açıkladı.

Washington yönetiminin, İran'a yönelik abluka planını Hürmüz Boğazı'nın ötesine taşıyarak kara sınırları ve Hazar Denizi'ni de kapsayacak şekilde genişletmeyi hedeflediği bildirildi.