Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Londra Belediye Başkanı Sadık Han ile görüşmeler yaptı.

Cevdet Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"COP31 Liderler Zirvesi kapsamında, İran Cumhurbaşkanı Sayın Mesud Pezeşkiyan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Sayın Neçirvan Barzani, Ermenistan Başbakanı Sayın Nikol Paşinyan ve Londra Belediye Başkanı Sayın Sadık Han ile de bir araya gelerek çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunduk. Zirve vesilesiyle gerçekleştirdiğimiz temasların karşılıklı diyaloğa, uluslararası iş birliğine ve ortak çabalarımıza katkı sağlamasını temenni ediyorum."