6-8 Kasım tarihlerinde etkili olan şiddetli yağışlar, Gazze’de yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına, yardım merkezlerine ve altyapıya büyük zarar verdi. Ailelerin sular altında kalan eşyalarını çamurun içinden kurtarmaya çalıştığı görüntüler, krizin yalnızca görünen yüzünü ortaya koyuyor. Gazze’de yüz binlerce insan güvenli bir barınma imkânından yoksun. Her yağış, sahip oldukları son geçici barınağı da kaybetme riskini artırıyor.

Yağışlar, yerinden edilme krizinin boyutunu gözler önüne serdi

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) verilerine göre, 8 Kasım itibarıyla barınma alanları veya eşyaları zarar gören 26 binden fazla aile yardım talebinde bulundu. 6 binden fazla aile barınağı tamamen yıkılırken yaklaşık 17 bin 400 barınak hasar gördü. Ayrıca 3 bin 900'den fazla ailenin barınaksız kaldığı bildirildi.

UNICEF'e göre ise yaklaşık 950 bin Filistinli, sel riski bulunan bölgelerde yaşıyor. Bunların yaklaşık 400 bini, aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu, yüksek riskli alanlarda bulunuyor. Son yağışlardan 106 binden fazla kişi doğrudan etkilendi.

Deyr el-Belah'ta bir ailenin çadırının üzerine kum yığınının çökmesi sonucu 4, 5 ve 8 yaşlarındaki üç çocuk ile anneleri hayatını kaybetti. UNICEF ayrıca yağışlar nedeniyle bir bebeğin boğularak öldüğünü bildirdi. Bu olaylar, Gazze'de tehlikenin yalnızca çatışmalardan kaynaklanmadığını, insanların yaşamak zorunda bırakıldığı koşulların da hayatlarını tehdit ettiğini gösteriyor.

Doğal bir olay nasıl insani krize dönüşüyor?

Gazze'de evlerin, kanalizasyon ve drenaj şebekelerinin, altyapı tesislerinin büyük ölçüde tahrip edilmesi, bölgenin yağışlarla mücadele kapasitesini ciddi biçimde zayıflattı. Su tahliye sistemlerinin zarar görmesi, pompa ekipmanlarının, yakıtın ve yedek parçaların bulunamaması nedeniyle yağmur suları yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı alanlarda birikiyor ve zaman zaman kanalizasyonla karışıyor.

BM raporlarında, su tahliye ve kanalizasyon altyapısındaki hasara, su baskınlarıyla mücadelede kullanılan ekipman ve iş makinelerinin yetersizliğine dikkat çekiliyor. Bazı bölgelerde su seviyesinin 1,5 metreye ulaştığı belirtiliyor.

Bu durum çevre kirliliğine, sağlık hizmetlerinin aksamasına ve solunum yolu, cilt ve bulaşıcı hastalık risklerinin artmasına yol açıyor. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve hastalar daha büyük tehlike altında. Dolayısıyla altyapı yıkımının sonuçları, çatışmaların yoğunluğu azalsa bile sivillerin günlük yaşamını etkilemeye devam ediyor.

Yardımlar hazır, ancak Gazze'ye ulaşamıyor

BM'nin 1 Kasım tarihli tahminlerine göre Gazze'nin yaklaşık 121 bin çadıra, 561 bin plastik örtüye, 57 bin acil barınma paketine ve 1,7 milyon yatağa ihtiyacı bulunuyor. Buna karşılık Gazze içindeki mevcut stoklarda yalnızca yaklaşık 2 bin 800 çadır ve 5 binden az yatak bulunuyor. Acil barınma paketi ise mevcut değil.

BM'nin 8 Kasım tarihli raporunda, insani yardım kuruluşları ve bağışçı ülkeler tarafından satın alınan 150 binden fazla çadırın Gazze dışında, bölgeye gönderilmeyi beklediği belirtiliyor. Ancak bu malzemelerin girişi gerekli izin ve koordinasyon süreçlerine bağlı.

Çadır, plastik örtü, su tahliye pompaları, ağır iş makineleri, motor yağı ve yedek parça gibi malzemelerin girişindeki kısıtlamalar, yardım çalışmalarını da zorlaştırıyor. Ayrıca BM'nin 5 Kasım tarihli raporunda, Gazze'nin kışa hazırlık ihtiyaçları için öngörülen 267,9 milyon doların 186,5 milyon dolarlık bölümünün henüz karşılanmadığı bildirildi.

Kış, yıkımın ardından yeni bir sınav

Gazze'de yerinden edilme artık geçici bir durum olmaktan çıktı. Birçok aile, kısa süreli kullanım için tasarlanmış ve aylar içinde yıpranmış çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor. Evini kaybeden bir aile için yatağının, kıyafetlerinin ve kalan eşyalarının ıslanması yalnızca maddi kayıp değil, soğuk kış günlerinde yaşamın daha da zorlaşması anlamına geliyor.

Kalıcı bir çözüm için su ve kanalizasyon altyapısının onarılması, evlerin yeniden inşa edilmesi, kentsel hizmetlerin ve güvenli barınma imkânlarının sağlanması gerekiyor. Yalnızca çadır ve battaniye gönderilmesi, iş makineleri, pompalar ve onarım malzemeleri olmadan krizi çözmeye yetmeyecek.

İsrail'in sorumluluğu ve uluslararası toplumun sınavı

Gazze'deki mevcut durum, İsrail'in askeri operasyonları sırasında Filistinlilerin yaşam alanlarında meydana gelen geniş çaplı yıkımdan ve insani yardım ile ekipman girişine yönelik kısıtlamalardan bağımsız değerlendirilemez. Bu iki etken, şiddetli bir yağışın dahi büyük bir insani felakete dönüşmesine zemin hazırlıyor.

Uluslararası toplumun sorumluluğu ise yalnızca yardım kuruluşlarının çalışmalarını desteklemekle sınırlı değil. Sivil halkın korunmasını ve uluslararası hukuka uyulmasını savunan devletlerin, hayati yardımların ve yeniden inşa malzemelerinin Gazze'ye engelsiz ulaşması için somut adımlar atması gerekiyor.

Gazze'de bugün yağmur, uzun süredir devam eden yıkım ve mahrumiyet zincirinin son halkasına dönüşmüş durumda. İnsanları soğuğa karşı savunmasız bırakan yalnızca şiddetli yağışlar değil; evlerin, altyapının ve güvenli barınma imkânlarının ortadan kalkması. Uluslararası toplumun başarısı, yayımladığı endişe açıklamalarıyla değil, yardımların ulaştırılması, engellerin kaldırılması ve yeniden inşanın önünün açılmasıyla ölçülecek. Gazze'de kış başladı. Ancak bölge halkının geleceğini belirleyecek olan yalnızca hava koşulları değil, siyasi ve insani kararlardır.