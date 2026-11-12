İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gazze’deki ağır insani duruma dikkat çekti.

Erakçi, Gazze’deki insani felaketin bir süredir Batı medyasının manşetlerinde yer almadığını belirterek, “Sessiz bir soykırım devam ediyor ve buna neredeyse hiç dikkat çekilmiyor. Bu utanç verici bir durum. İsrail, başarısızlıklarından kamuoyunun dikkatini uzaklaştırmayı amaçlayan savaş kışkırtıcılığının en azından bir boyutunda başarılı oldu” ifadelerini kullandı.