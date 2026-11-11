Muhsin Rızai, “Rusya’ya zenginleştirilmiş uranyumun İran'da kalacağını bildirdik” dedi.

İran’ın Batı Asya’nın tüm cephelerinde savaşın sona erdirilmesini temel şartlardan biri olarak sunduğunu kaydeden Rızai, "ABD'nin herhangi bir yeni saldırısı en uzaktakiler dahil olmak üzere Amerikan üslerinin hedef alınmasıyla karşılık bulacaktır.” ifadesini kullandı.

Tümgeneral Rızai ayrıca İran'ın elektronik harp teknolojisinde ileri bir seviyeye ulaştığını belirterek, "Ülke silahlı kuvvetlerimiz, Amerikan İHA'larını kontrol altına alabilecek ve onları sağlam bir şekilde indirebilecek kapasitededir." diye konuştu.