El Cezire'nin haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen anma töreninde İran'a karşı yürütülen savaşı savunarak savaşın başlatıcısının İran olduğunu öne sürdü.

Habere göre törende, ABD Savunma Bakanı, Meçhul Asker Mezarı yakınında gerekli saygıyı göstermediği gerekçesiyle ordu muhafızları tarafından uyarıldı.

Washington yakınlarındaki Arlington Ulusal Mezarlığı'nda konuşan Trump, "Seçkin Amerikan askerlerimizin cesareti ve becerisi, her açıdan olağanüstüydü" dedi.

Trump, iddialarını sürdürerek, "Bu savaş sona erdiğinde ki bu çok yakında olacak, dünya daha güvenli, daha iyi, daha huzurlu ve karşı karşıya kalmak zorunda kaldığımız tehlikelerden uzak bir yer hâline gelecek" ifadelerini kullandı.

Washington'ın İran'a karşı bir savaş başlatmadığını öne süren Trump, Tahran'ın 1979 yılından bu yana ABD ile savaş hâlinde olduğunu iddia etti. Trump ayrıca Amerikan güçlerinin, İran'ın nükleer silah üretme kapasitesine ulaşmasını engellemek için mücadele ettiğini savundu.

Mevcut raporlara ve Pentagon verilerine göre, ABD ve İsrail rejiminin 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırılar sonucunda 23 Amerikan askeri hayatını kaybetti, yüzlerce asker de yaralandı.