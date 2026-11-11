Kohat polis sözcüsü Muhammad Numan Zeb, Pakistan'da yayımlanan Express Tribune gazetesine yaptığı açıklamada, kaçak altın madenciliğine yönelik operasyon için yola çıkan polis ekibine Afganistan sınırındaki Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Kohat ilçesinde silahlı saldırganlar tarafından pusu kurulduğunu belirtti.

AA muhabirine konuşan güvenlik kaynakları ise saldırıda 11 polisin yaşamını yitirdiği, 12 polisin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

5 polis aracının da ateşe verildiği saldırıyı henüz herhangi bir örgüt üstlenmedi. Saldırganlara karşı operasyon başlatıldı.