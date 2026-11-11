Şeyh Naim Kasım, "Hizbullah Şehitleri Günü" münasebetiyle yaptığı konuşmada, İsrail’in Lübnan’a ve bölgeye yönelik saldırganlığı, tamamen ABD tarafından desteklenen ve büyük ile tehlikeli bir projenin parçası olan bir saldırıdır.

Bazıları Filistinlilerin Aksa Tufanı'nı başlattığını söylüyor, ancak bunu başlatan İngiltere'ydi ve bu gaspçı rejimi 1948 yılında kuruldu. Proje özünde bir katliam projesiydi. Bu gaspçı rejimi kurmak için öldürdüler, göçe zorladılar, altyapıyı değiştirdiler ve milyonlarca insanı yerinden ettiler” ifadelerini kullandı.

Gazze’deki katliamlar karşısında uluslararası toplumun sessizliğine dikkat çeken Şeyh Naim Kasım, şunları kaydetti:

“Gazze’de yaşananlar, 250 bin erkek, kadın ve çocuğun şehit edilmesi ve yaralanması ile evlerin yıkılması karşısında hiç kimse tepki göstermiyor ve tüm bu olaylar dünyanın gözü önünde gerçekleşiyor. Hiç kimse Gazze halkının mazlumiyetinden bahsetmiyor ve herkes İsrail'in ve onun kendini savunma hakkının arkasında duruyor. Gazze'deki gelişmeler karşısında küresel ses, halkların sesi ve etkili ses nerededir? Bazıları Gazze'ye destek amacıyla yürüyüşler ve gösteriler düzenliyor, kendilerine çok teşekkür ediyoruz; ancak büyük ülkeler nerededir ve bu cinayetler karşısında uluslararası teşkilat nerededir?

Kasım sözlerini şöyle sürdürdü: “Sorunun Lübnan'da olduğunu ve direnişin destek amacıyla girdiğini söylüyorlar; ancak asıl sorun işgaldir. İşgal, yayılmacılık peşindedir ve Gazze'ye destek olmak sorun yaratmamaktadır. İşgal hep var olmuştur ve bunu genişletmeye çalışmaktadır; Verilen destek, Lübnan'da yaşananların nedeni değildir. Direniş ise bir tepki, yüzleşme ve kurtuluş hareketidir”

“Bugün Amerikan barbarlığına ve İsrail cinayetlerine tanık oluyoruz ve İran'a karşı bir saldırı peşindeler” diyen Hizbullah lideri, şu değerlendirmelerde bulundu: “Saldırıyı dünyanın gözü önünde başlatan ABD ve İsrail'dir ve buna karşı koymak İran'ın hakkıdır. Bu büyük tehlikeye karşı saldırıyla mutlaka mücadele edilmelidir”

Lübnan'da egemenliği korumak ve işbirliğiyle savunma yapmak doğrultusunda ulusal bir eylem ortaya konulması gerektiğini belirten Naim Kasım, “Düşmanın bize hakim olmasına asla izin verilmemelidir. Tehlikeli bir İsrail saldırganlığı ve onun yayılmacı eylemleri ile karşı karşıyayız. Bu, insanlığın ve dünyanın nefret ettiği suçlu bir rejimin saldırganlığıdır.” dedi.

Şeyh Naim Kasım, “Siyonist rejim, Lübnan'ı işgal etmek ve yerleşim birimleri kurmak amacıyla ülkenin gücünü elinden almak istiyor ve bunu açıkça dile getiriyorlar. İşgal olmasaydı direniş de olmazdı; ancak işgali kabul edip direnişe karşı çıkanlar var, çünkü bunlar yeterli milli duygudan ve bununla başa çıkacak iradeden yoksunlar. Eğer İsrail girip Sayda'ya kadar ulaşabilseydi, tereddüt etmezdi; ancak direniş ve onun halkı buna engel olduğu için başaramadı.” değerlendirmesinde bulundu.

İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptının Lübnan’daki duruma da katkı sağladığını belirten Naim Kasım, “Direniş, bu rejimin ilerleyişini durdurmuş ve işgali kalıcılaştırma ile yerleşim birimleri kurma hedeflerine ulaşmasını engellemiştir. Eğer direniş olmasaydı, İsrail'in geri çekilmesine yönelik çağrıları asla duyamazdık” ifadesini kullandı.

Şeyh Naim Kasım şunları kaydetti:

“Teslim olmadan savaşacağız; Biz savaşıyoruz. Ordunun görevi iç istikrarı ve Lübnan'ı korumaktır; ancak onlar ordunun halkla savaşmasını, iç fitneye ve ülkenin yıkımına sürüklenmesini istiyorlar. Siz, kişisel çıkarlarınıza ulaşmak için direnişi ve ülkeyi İsrail düşmanına teslim etmek istiyorsunuz; bu ülke hepimizindir ve hepimiz onu korumak zorundayız.

Lübnanlı yetkililere seslenen Hizbullah lideri, "Silahların kapsamını yalnızca saldırı durumuyla sınırlı olduğundan bahsetmeyi bırakmalarını talep ediyorum; çünkü bu, İsrail'in saldırı adı altında dayatmak istediği şey olan silahsızlandırmadan başka bir şey değildir. Bütün dünya biliyor ki silahsızlandırma bir İsrail-Amerikan talebidir. Kesinlikle hiçbir silahsızlandırma söz konusu olmayacaktır." diye konuştu.