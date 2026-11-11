İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir-çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için Türkiye'ye taziyelerini iletti.
Bekayi, patlamada hayatını kaybedenler nedeniyle Türkiye hükümetine ve halkına başsağlığı dileklerinde bulundu.
İranlı yetkili, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.
İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir-çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 17 işçi hayatını kaybetmiş, 15 işçi yaralanmıştı.
yorumunuz