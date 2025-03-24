İran’dan Erdoğan’ın Nevruz açıklamasına yanıt

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Nevruz hakkındaki açıklamalarına yanıt verdi.

Bekayi sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Erdoğan’ın “Nevruz, Türkçe konuşan halkların bayramıdır ve onların dayanışmasını güçlendirir” şeklindeki ifadelerinin, Nevruz’un yüksek mesajının derinliğini ve zenginliğini gösterdiğini belirtti.

Bekayi, “Nevruz, İran medeniyetinde köklü bir geçmişe sahiptir ve tarih boyunca İran platosunda kutlanmıştır. Zamanla farklı milletler arasında yayılmış ve bugün birçok halk için ortak bir kültürel miras, dostluk, barış ve dayanışmanın sembolü olmuştur.” ifadelerini kullandı .

İran’ın Nevruz’u Türk, Arap, Kürt, Beluç, Türkmen, Özbek ve birçok halk tarafından kutlanan evrensel bir değer olarak görmekten gurur duyduğunu vurgulayan Bekayi, bu bayramın doğudan batıya geniş bir coğrafyada insani, kültürel ve sosyal bağları güçlendirdiğini ifade etti.

Bekayi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin sözlerini hatırlatarak, “Çatışmalarla, bölünmelerle ve anlaşmazlıklarla dolu dünyamızda Nevruz paha biçilmez bir hediyedir. Bu bayram, iyi komşuluğu, uzlaşmayı ve toplumlar ile nesiller arasındaki dayanışmayı teşvik etmektedir.” diye kaydetti.