Erdoğan’dan Pezeşkiyan ve İran halkına Nevruz tebriği mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı bir mesajla İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan’ı ve İran halkını Hicrî Şemsî 1404 yılı Nevruz Bayramı vesilesiyle kutladı.

Erdoğan’ın Pezeşkiyan’a hitaben gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı: "Nevruz, bizlere bir kez daha barış, kardeşlik ve dayanışmanın önemini hatırlatıyor."

Erdoğan’ın İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na gönderdiği tebrik mesajının tam metni şu şekilde :

Sayın Mesut Pezeşkiyan, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Saygıdeğer Cumhurbaşkanı, Kıymetli Dostum,

Doğanın yeniden canlandığı, toprağın uyandığı ve umutların çiçek açtığı Nevruz Bayramı münasebetiyle, şahsınıza ve dost İran halkına en içten tebriklerimi ve iyi dileklerimi sunuyorum.

Yüzyıllardır süregelen bu kadim geleneğimiz olan Nevruz, bu yıl da bizlere bir kez daha barış, kardeşlik ve dayanışmanın önemini hatırlatmaktadır. Tüm kalbimle dilerim ki Nevruz, küresel barış için umut filizlerini yeşertsin ve halklar arasındaki diyalog ve iş birliğinin yeni boyutlar kazandığı bir dönemin müjdecisi olsun. Bu Nevruz’un, ülkelerimiz arasındaki köklü dostluğun ve kardeşlik bağlarının daha da güçlenmesine ve iş birliğimizin artmasına vesile olmasını temenni ediyorum.

Bu mübarek gün vesilesiyle, size sağlık ve mutluluk, İran halkına ise barış, refah ve esenlik dolu bir gelecek diliyorum.

Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı