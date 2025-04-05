Ermenistan'da, ülkenin AB'ye katılımıyla ilgili yasa onaylandı

Ermenistan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan’ın ülkenin Avrupa Birliği’ne (AB) katılım süreciyle ilgili yasayı onayladığı duyuruldu.

Ermenistan, AB için referanduma gidecek

Ermenistan Parlamentosu, 26 Mart’ta "Ermenistan’ın AB’ye Katılım Sürecinin Başlatılmasına Dair Yasa Tasarısı"nı oy çokluğuyla kabul etmişti.

Ancak bu ülkenin başbakanı Nikol Paşinyan, yasaya onay verilmesinin Ermenistan’ın AB’ye katılım sürecinin doğrudan başladığı anlamına gelmediğini vurgulayarak, bu adımın ancak bir referandum sonucunda kesinleşebileceğini ifade etti.