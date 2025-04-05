Kafkasya'da barışın önündeki engel: 1.5 milyon mayın sorunu

ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Kaynakları Bürosu Kıdemli Danışmanı Eric Jacobs, dün Bakü'de yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki uzun süredir devam eden barış anlaşmasının imzalanmasını sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Azerbaycan hükümetinin ev sahipliğinde düzenlenen enerji temalı bir toplantıda konuşan Jacobs, barış anlaşmasının bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacağını belirtti:

"Ermenistan'la yapılan barış anlaşması metninin tamamlanmasını tebrik ediyorum. Başkan Trump, bu anlaşmanın imzalanıp onaylanmasını sabırsızlıkla bekliyor çünkü barış ve istikrar, bölgenin ekonomik kalkınmasını garanti edecek. Kalıcı barış, bölgesel çatışmalara son verecek ve Güney Kafkasya'ya güvenlik ve refah getirecek. Bu cesur barış adımlarını destekliyoruz."

Bakü, henüz bu açıklamaya yanıt vermedi. Ancak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yakın zamanda yaptığı açıklamada, barış anlaşmasını yalnızca Ermenistan'ın iki ön koşulu yerine getirmesi durumunda imzalayacaklarını belirtmişti:

- Ermenistan Anayasası'nda değişiklik yapılması,

- Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'nun dağıtılması.

Aliyev, "Top Ermenistan'ın sahasında" ifadesini kullanmış, ancak Erivan bu açıklamalara henüz yanıt vermedi.

Bu süregelen ön koşulların yanı sıra, Azerbaycan, Ermenistan'dan "mayınlı bölgelerin detaylı haritalarını" talep etmeye devam ediyor.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Ermenistan'ın ilettiği mayın haritalarının doğruluk oranının yalnızca yüzde 25 olduğunu belirterek memnuniyetsizliğini dile getirdi.

Hacızade'ye göre, Ermenistan'ın haritaları yaklaşık 400 bin mayının yerini gösteriyor, ancak gerçek sayının 1.5 milyon civarında olduğunu belirtti.

Hacızade, "Ermenistan'ın mayınlara yönelik bu tutumu, çatışma sonrası dönemde bölgede barış ve güvenin sağlanmasına yönelik adımlar açısından bir geri adımdır" ifadelerini kullandı.

Erivan, Bakü'nün bu açıklamalarına henüz yanıt vermedi. Daha önce Ermenistan yetkilileri, "daha kaliteli haritaların bulunmadığını ve ellerindeki tüm bilgileri Bakü'ye ilettiklerini" açıklamıştı.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkilisi, Bakü'de barış anlaşmasının imzalanmasının öneminden bahsederken, Bakü hapishanelerinde tutulan 23 Ermeni savaş esirinin serbest bırakılması konusuna hiç değinmedi.