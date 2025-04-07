Zarif'ten Trump'ın mektubuna dair açıklama

İran eski Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, sosyal medyada ve bazı basın organlarında kendisinin mevcut dış politika süreçlerinde yer aldığına dair çıkan söylentileri reddetti.

Zarif, “Bu söylentiler önceden başlamış ve hala devam ediyor,” dedi.

Zarif, Trump’ın İran'a gönderdiği mektubu ve İran’ın verdiği yanıtı hiç görmediğini ve içeriği hakkında medya dışında hiçbir bilgiye sahip olmadığını belirtti.

İran eski Cumhurbaşkanı Stratejik İşleri Yardımcısı Zarif, son iki hafta içinde sosyal medyada ve bazı basın organlarında kendisinin ABD ile yürütülen dolaylı görüşmelerdeki rolü hakkında çıkan spekülasyonları da yalanladığını ifade etti.