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8 Nis 2025 07:32

İran: ABD ile dolaylı görüşmeler 12 Nisan'da Umman'da başlayacak

İran: ABD ile dolaylı görüşmeler 12 Nisan'da Umman'da başlayacak

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İran ile ABD arasında dolaylı görüşmelerin 12 Nisan'da Umman'da başlayacağını bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "İran ve ABD, cumartesi Umman'da üst düzey dolaylı görüşmelerde bir araya gelecek" ifadesini kullandı.

Erakçi, "Bu bir fırsat olduğu kadar bir testtir de. Top ABD'nin sahasında." diye kaydetti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, dün düzenlediği basın toplantısında, önerdikleri dolaylı müzakere formatı için Washington'un kararını beklediklerini bildirmişti. Bekayi, arabuluculuk için Umman'ın öncelikli aday olduğunu söylemişti.

News ID 1925828

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