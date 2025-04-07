Rusya: ABD-İran gerilimini çözmeye yardımcı olmaya hazırız

Reuters’a göre, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın Tahran ile sürekli temas halinde olduğunu belirterek, Rusya'nın nükleer programı konusundaki ABD-İran gerilimini çözmeye yardımcı olmaya hazır olduğunu bildirdi.

Peskov konuya ilişkin olarak, “İranlı ortaklarımızla sürekli istişare halindeyiz. Elbette Rusya, bu meselenin (İran’ın nükleer programı) siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesine yardımcı olmak için tüm çabasını ortaya koymaya ve elinden geleni yapmaya hazırdır” dedi.

Peskov’un bu açıklamaları, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik sert açıklamaları ve askeri müdahale tehditlerinin ardından geldi. Trump daha önce İran’la müzakere yapmak istediğini iddia etmişti!

Trump, ilk başkanlık döneminde uluslararası hukuka aykırı bir şekilde, İran’la yapılmış olan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmişti.