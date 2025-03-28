Erakçi: Trump'ın mektubuna yanıtımız Umman üzerinden iletildi

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, yaptığı açıklamada, "İran'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın mektubuna resmi yanıtı, gerektiği şekilde Umman üzerinden iletilmiştir." dedi.

Dışişleri Bakanı Erakçi, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Bu resmi yanıt, mevcut duruma ve Trump'ın mektubuna ilişkin görüşlerimizin tam olarak açıklandığı bir mektup içermektedir ve karşı tarafa iletilmiştir."

Erakçi, "Politikamız, maksimum baskı ve askeri tehditler altında doğrudan müzakereler yapılmaması yönünde olmaya devam ediyor. Ancak, geçmişte olduğu gibi dolaylı görüşmeler sürebilir. Dolaylı müzakereler, hem Sayın Ruhani hükümeti hem de Şehit Reisi hükümeti döneminde gerçekleştirilmişti." diye konuştu.